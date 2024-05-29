Canan Karatay ezber bozdu: Her gün filtre kahve içenlere uyarı geldi! İlişkin paylaşım, duyan ağzına sürmeyecek

Sağlıklı beslenme konusunda verdiği önerilerle bilinen Prof. Dr. Canan Karatay bu kez filtre kahve tutkunlarını üzecek bir uyarıda bulundu.

Evde, işte, dışarda hemen her yerde sıklıkla içilen içecekler arasında yer alan filtre kahve yerine Türk kahvesini öneren Karatay, uyarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Prof. Dr. Karatay, özellikle yapımının kolaylığı sebebiyle de daha sık tercih edilen filtre kahvenin yapımı sırasında kullanılan materyaller sebebiyle oluşabilecek zararları aktardığı uyarısındaki ayrıntılar bakın nelermiş.

Filtre kahve içerken bir kez daha düşünün…

Her ne kadar farklı birçok kahve çeşidi olsa da en sık tercih edilen kahve çeşitleri arasında filtre kahve ilk sıradadır. Her ne kadar yapımı kolay olsa dahi yapım sırasında kullanılan materyaller konusunda Prof. Dr. Canan Karatay uyardı.

Filtre kahve yapımı sırasında kullanılan kağıtların yoğun miktarda bromür ve çeşitli kimyasallar içerdiğini belirten Karatay filtre kahve yerine Türk kahvesini önerdi.

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Aşırı tüketiminde sinir uçlarını uyardığından uyku problemlerine de neden olan filtre kahve tüketenlerin yüzde 80’inde uykusuzluk problemine yol açtığı da biliniyor.

Karatay ise filtre kahve tüketimi hakkında yaptığı uyarısında, "Kendimiz filtre kahve yapabiliriz. Yalnız filtresi kağıtsa tehlikelidir. O kağıtlardaki bromür ve kimyasallar sıcak su içinden geçtiği zaman kahveye ve vücuda geçer. Bromür tehlikelidir, bromat çok tehlikelidir.

Ama french press olabilir. Kendimiz basıyoruz. Kahveye süt de katabilirsiniz ama taze olacak. Yani günlük olacak. Atalarımızdan bize yadigar olan Türk kahvesini için. Filtre kahve içenlerin yüzde 80'inde uyku sorunları oluyor. Türk kahvesinin böyle bir etkisi yok." İfadelerini kullandı.