Canan Karatay et pişirmenin püf noktasını açıkladı! Tarçın, karanfil kullanılabilir

Kurban Bayramı’nda İslami usulde çoğu kişi kurbanını keser. Kurban etinin bir miktarı komşuya, ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Geriye kalanı ise afiyetle tüketilir. Ancak yumuşacık lokum gibi et pişirmek için doğru yöntemleri bilmeniz gerekir. Eti istediğiniz yumuşaklıkta pişirmek için pişirme tekniği oldukça önemlidir. Bununla birlikte pişirme süresini yapacağınız et yemeğine göre iyi ayarlamanızda yarar vardır.

Kurban Eti Nasıl Pişirilir?

Kurban etini dinlendirmelisiniz.

Kendi yağıyla pişirmelisiniz.

Doğru sıcaklıkta pişirmelisiniz.

Aromatik sebzeler ekleyebilirsiniz.

Tuz, baharat pişmeye yakın eklenmelidir.

Pişirme sırasında etleri delmemelisiniz.

Eti piştikten sonra dinlendirmelisiniz.

Hem sağlığınız hem de lezzetli yemekler için taze kurban eti nasıl pişirilir sorusunun yanıtını Canan Karatay cevapladı.

Et pişirmenin püf noktaları Kurban Bayramı dolayısıyla merak ediliyor. Uzman isim Canan Karatay sağlık açısından eti ızgarada pişirmeyi tavsiye ediyor. Akşam'da yer alan habere göre hem vitaminli hem de yumuşak bir et istiyorsanız Canan Karatay'ın açıklamalarına göz atın:

Et ızgarada pişirilirken önce harlı, sonra ağır ateşte pişirilmelidir. Böylece kabuk yapan etin kıymetli suyu dışarıya çıkmaz. Izgara hafif ateşte yapılır. Etler buzdolabından alındıktan sonra biraz bekletilir ve tuzu, ızgara yapıldıktan sonra serpilir.

Tencere kebaplarında tarçın ya da karanfil kullanılabilir. Karabiber her türlü kuşbaşı ete yakışır.

Kebaplar ve yahnilerde et ilk önce biraz yağ ilavesiyle hiç su konulmadan, bıraktığı suyu çekene kadar kısık ateşte pişirilir. Fazla esmerleşmemeli.

Et tek başına pişecekse çok az sıcak su eklenir. Bu şekilde pişirilirse tuz kesinlikle baştan atılmaz, çünkü eti sertleştirir.

Proteini artırmak için içine çeşitli sebzeler(kereviz, havuç, soğan, sarımsak vb.) ekleyebilirsiniz. Haşlama sonrasında bu sebzeler etle beraber servis yapılabilir veya ezilerek et suyuna katılıp çorbada kullanılabilir.

Etler fırında sebze ilavesiyle pişirilirse hem yumuşak olur hem de vitamin kaybı olmaz.