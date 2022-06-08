Canan Karatay 'bunları asla yapmayın' dedi! Beyni etkiliyor! D vitamini tüketin

Prof. Dr. Canan Karatay, temizlik tutkunu anneleri uyardı. Kimi anneler hemen hemen her gün evini temizlemek için çamaşır suyu kullanıyor. Ancak çamaşır suyu kullanımı birçok hastalığa davetiye çıkarmakla birlikte beyne de ciddi zarar veriyor.

Canan Karatay da çamaşır suyu kullanımına dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Karatay şunları söyledi:

"ÇAMAŞIR SUYU BEYNİ BOZUYOR"

"Çocukların hafızası için beslenme önemli ama yaşam da önemli. Eğer evde titiz anneler deterjan, dezenfektan ve çamaşır suyu kullanıyorlarsa bitti. Beyni bozuyor. Beslenme için çocukların sevdiği besinler tüketilmeli, çocukları zorlamamaya dikkat edilmelidir."

ÇOCUKLAR İÇİN YUMURTA, İYOT, D VİTAMİNİ VE BALIK YAĞI...

"Piaget, "Her bir çocuk filozoftur." der. Bırakın kendileri filozofluğunu yapsınlar." Anne babalar çocukları "İlla bunu ye" diye zorlamayın. Çocukların beyninin gelişmesi için tabi ki oynamaları lazım. Sokakta oynayacaklar, dağlara taşlara tırmanacaklar, çamura batacaklar, yüzecekler... Elinden tutup AVM'ye götürerek beyin gelişmez. Ne yersen ye ama doğal yemek çok önemli. Çocuklar için yumurta, iyot, D vitamini, Balık yağı çok önemli. Çocukken bize balık yağı içirirlerdi."

"TEMİZLİKTE SİRKE VE DOĞAL ÜRÜNLER KULLANIN"

"Temizlikte sirke ya da doğal temizlik ürünleri kullanın. Ben çamaşırlarımı sodyum karbonatla yıkıyorum. Bulaşık makinem yok benim. Bulaşıklarımı elimde yıkıyorum, zeytinyağlı sabunla. Allah 10 parmak vermiş."

Peki, D vitamini neden önemlidir?

D vitaminin görevleri nelerdir?

D vitamininin vücutta birden fazla rolü vardır.

Sağlıklı kemikleri ve dişler

Bağışıklık, beyin ve sinir sistemi sağlığını desteklemek

İnsülin seviyelerini düzenlemek ve diyabet yönetimini desteklemek

Akciğer fonksiyonunu kardiyovasküler sağlığı desteklemek

Kanser gelişiminde rol oynayan genleri

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL BELİRTİ VERİR?

D vitamini eksikliği belirtileri depresyon, kemik ağrısı, sık sık soğuk algınlığına yakalanma ve halsizlik gibi şekillerde ortaya çıkabilir.

D vitamini fazlalığı belirtileri ise aşırı D vitamini alımında, vücut ağırlığında istemsiz ve hızlı kayıplar, yorgunluk, yer ve zaman algısında bozukluk, kusma veya kabızlık gibi sorunlar şeklinde kendini gösterebilir.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Açık tenli kişiler

Kapalı ortamda çalışan kişiler

Yaşlılar

Beslenme bozukluğu olanlar

Yüksek faktörlü güneş kremi kullananlar

Kapalı giysi giyenler

Gebe ve emziren kadınlar

Böbrek hastalığı olan kişiler

Karaciğer hastalığı olanlar

D VİTAMİN HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Az miktarda gıda doğal olarak bu vitamini içerir. Bu nedenle, bazı gıdalara takviye yapılır.

D vitamini açısından zengin gıdalar:

Somon, sardalya, ringa, kılıç, ton, uskumru gibi yağlı balıklar

Sığır karaciğeri

Yumurta sarısı

Karides

Tavuk

Kırmızı et

Doğada güneş gören mantarlar

D VİTAMİNİ ALMANIN YOLLARI NELERDİR?

D vitamini kaynakları arasında güneş, belirli gıdalar ve D vitamini takviyeleri bulunur.

Güneşe maruz kalma, D vitamininin en önemli doğal kaynağıdır. Vücut, kemikleri oluşturmak ve korumak için ihtiyaç duyduğu kalsiyumu emmek için D vitamini kullanır.

Cildi güneşe maruz bırakırken cilt kanseri riskini göz önünde bulundurmak önemlidir. İnsanlar cildinin yanmasına izin vermekten kaçınmalıdır.