Canan Karatay: Bulaşık makinem dahi yok

Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen, Kardiyoloji ve İç hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Anadolu insanını çok sevdiğini kendisininde bir halk çocuğu olduğunu belirterek, "Kendi çıkarım için bir şey yaptığım yok" dedi.

'ARABAM, EVİM, BULAŞIK MAKİNEM BİLE YOK'



Posta'nın haberine göre, halkın sağlığını düşündüğünü insanlara doğruyu anlatmayı hedef kıldığını ifade eden Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklaması şöyle:

"Hiçbir kanaldan tek kuruş almıyorum. Özgürüm, o yüzden rahat konuşabiliyorum. 75 yaşındayım. Para umurumda değil. Moda’da annemden kalma bir evde oturuyorum. Arabam yok. Evimde bulaşık makinesi dahi yok. Bulaşık makinesiz fevkalade oluyor. Bakın, Allah bana 10 parmak vermiş kullanayım diye. Suyla oynamayı da severim zaten."