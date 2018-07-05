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Canan Karatay boyu kısaltan besin türünü açıkladı!

Sağlıklı beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, boyu uzatan besin türünün protein olduğunu söylerken karbonhidratın da kısalttığını belirtti.

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:55
Canan Karatay boyu kısaltan besin türünü açıkladı!

Canan Karatay, hemen hemen her konuşmasında insanları şekerin zararları konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor. Vücuttaki ekmeğin, şekerin ve işlenmiş tüm gıdaların kanser yaptığını belirten Karatay, ''Kanser hücrelerini şeker besler. Bunlardan uzak durursak kanserden kurtuluruz. Her gün 20 dakika kendi temponuzda yürümeniz yeterli. En önemli faktörlerden biri de her gün yeterli likit almanız, yani su içmeniz çok önemli. Bütün işlenmiş karbonhidratlar ve bütün işlemiş unlar tehlikelidir. Bir de bunlarla yapılan ekmeklerin içinde çok fazla katkı maddeleri vardır'' diyor.

Gelişim çağında olanların uzun boylu olmak için bolca protein tüketmeleri gerektiğini söyleyen Karatay, ''Boyunuzun uzaması için yağ ve protein yiyeceksiniz. Karbonhidrat yedikçe kısalırsınız'' şeklinde vatandaşları uyarıyor.

MÜJDEYİ VERDİ

Yanlış beslenmenin şeker hastalığına yol açtığını savunan Karatay, bu rahatsızlığın başlıca kanser sebebi olduğunu dile getiriyor. Aynı zamanda kilolarından arınmak isteyenlere de bazı önerilerde bulunuyor Karatay:

''Yaza fit girmek diye bir aldatmaca olamaz. Hayat boyunca sizin fit olmanız lazım, sağlıklı beslenmeniz lazım. Sağlıklı bir Karatay kahvaltısı yedikten sonra zaten doğal olarak fit olursunuz. Göbeğinizde, karaciğerinizdeki yağlarda gider. Bütün hastalıklardan kurtulursunuz'' diye müjdeyi de veriyor.

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 14:55
  1. Canan Karatay
  2. sağlıklı beslenme
  3. kanser hücreleri
  4. protein
  5. karbonhidrat

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