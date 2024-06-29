Canan Karatay açıklamalarına yenisini ekledi! Korkutan kritik mesaj: 'Sakın tüketmeyin' dedi... Yani maalesef

Yaz aylarında en çok tüketilen meyvelere Canan Karatay, karşı çıktı. Canan Karatay, porsiyon ve meyvelerin sahip olduğu vitaminleri baz alarak tehlike listesine ekledi.

CANAN KARATAY 'SICAK HAVALARDA SAKIN TÜKETMEYİN' DEDİ!

Ağızları sulandıran yaz meyveler arasında yer alan çilek ve nektari hakkında Canan Karatay'dan net uyarı geldi. Özellikle Çilek konusunda uyaran Karatay, temizlendiğinde bile tehlikeli olduğunun altını çizdi. Karatay, yüzeyinde ciddi oranda bakteri ve kurtcuk taşıyan çileğin bağırsakları ve mideyi deforme ettiği belirtti.

Öte yandan nektarinin ise kan içindeki şekerin dengesini bozduğunun bu yüzden miktarınca tüketilmesi gerektiğini belirtti. Canan Karatay, sıcak havalarda çileklerin hızla bozulduğunu ancak farkında olmadan tüketildiğini ifade etti.

ÇİLEK MEYVESİNİN ZARARI!

Bu yüzden çilek tüketilmeden mutlaka iyice yıkanması gerektiğini vurgulayan Karatay, "Yaz aylarında çok çilek tüketiliyor ancak sıcak havalarda çilek çok zararlı. İçeriğinde yüksek oranda likopen bulunan çilek kan sulandırıyor. Bu da kan akışını artırdığından ritim bozukluğuna neden olabilir. İçeriğinde şeker olunca çok fazla su ihtiyacını açıyor. Bu yüzden az porsiyonlu tüketilmesi gerekiyor" dedi.

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Karatay nektari meyvesinin ise bağırsak sistemini bozarak sıcak havalarda ishale neden olduğunun altını çizdi. Yaz aylarında da ishal rahatsızlığı ise ciddi bir sağlık sorunudur. Çünkü ishal vücudun sıvı oranını azaltır.

Karatay, nektarinin yüksek oranda bağırsak emilimini bozduğundan tüketiminin sıcak havalarda tehlikeli olduğunu belirtti. Karatay, meyvelerin doğal şeker ve sıvı içermesine rağmen çilek, nektarinin çok fazla tüketilmemesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, yayımlanan verilere göre kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülen huzursuz bağırsak sendromuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Glutene de değinen uzman isim bir hastasının yaşadığı olayı anlatıp isyan etti. Canan Karatay “Hastaları da bu şekilde perişan ediyoruz” diyerek bir de eleştiride bulundu.

Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı açıklamada huzursuz bağırsak sendromuna değindi ve "Bu durum; kron hastalığı, kolit, ülser gibi sorunları içine alan bir şemsiyenin altındaki parçadır" ifadesini kullandı.

"BU SORUN BAĞIRSAK FLORAMIZDAKİ DOST MİKROBİYOMUZUN AZALMASINA BAĞLI!"

"Huzursuz bağırsak sendromu veya IBS dediğimiz (Irritable Bowel Syndrome) sorununu senelerdir dile getiriyoruz. Bağırsak floramızda bizim ihtiyacımız olan dost mikrobiyomuzun azalmasına bağlıdır. Beslenme ve ilaçlar bütün bunları yapmaktadır. Özellikle gaz ve şişkinliği bulunan, kabız olan kişilere verilen ilaçlar da bunu tetiklemektedir.

CANAN KARATAY UYARDI: "DOĞAL BESLENİLMELİ"

Huzursuz bağırsak sendromu hakikaten önemli bir şikayettir. Dost mikrobiyomu artırmamız gereklidir. Doğal beslenilmeli. Doğal probiyotikler tüketilmeli. Ev turşusu ya da yoğurdu, zeytinyağı yemeliyiz. Probiyotik oldukları için bunlarla beslenmek hem mide şişkinliği sorununun hem de bağırsaklarımızın düzelmesini sağlar.

"BÜTÜN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR GÖSTERMİŞTİR" DİYEREK AÇIKLADI!

Bağırsaklarımız çok önemlidir. Hayati, bütün hastalıkların artık bağırsaklarda başladığını, ruh hastalıkları dahil temelinin bağırsaklarda atıldığını bütün bilimsel çalışmalar göstermiştir. Kullanılan ilaçlar da bu soruna neden olmaktadır"

CANAN KARATAY'DAN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ!

İnce bağırsaklarda dost olmayan bakterilerin aşırı çoğalıp toksin ürettiğini belirten uzman isim bunun da gaz yaptığını söyledi ve şu konuşmasına şöyle devam etti:

"Yediğimiz-içtiğimiz şeyler çok önemlidir. En önemli nedenlerden biri de glutendir. Gluten bir proteindir. Geçenlerde bir hasta geldi bana. Tetkik istemişim. Gluten demişim. Sigortası 'Gluten jinekolojik hastalıktır, Karatay bunu yazamaz' diye ödeme yapmamış. Yani maalesef bu kadar yanıltıyoruz. Bu kadar bilgimiz az ve yetersiz. Hastaları da bu şekilde perişan ediyoruz. Gluten bilhassa ince bağırsakta bulunan tüyleri parçalayan bir yabancı proteindir. En çok tahıllarda var. Prinç, mısır, kinoa vs. Eğer bağırsak tüylerimiz parçalandıysa gluten tarafından bütün mide-bağırsak hastalıklarının temeli atılmaktadır.

O halde glutenden uzak duracağız. Glutenin lektin de dediğimiz bir proteini vardır. 43 bin türlü lektin yani gluten vardır. Laboratuvar araştırmalarında 3-5 taneye, 10 taneye bakıyoruz. 'Gluten hassasiyeti yok' diyoruz. Kendimizde bilmediğimiz için hastalarımızı yanıltıyoruz. Onların da şikayetleri geçmiyor"