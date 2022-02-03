Sabah kahvaltı yapılmazsa beyinde yeterince enerji oluşmaz. Bu durumda yorgunluk, baş ağrısı, dikkat ve algılama azlığı gibi sıkıntılar yaşanır. Öğünler içinde en önemlisi sabah kahvaltısıdır.

Canan Karatay açıkladı: Kahvaltıda mutlaka tüketin

Prof. Dr. Canan Karatay’ın ekmek yerine Maraş cevizi tüketimini önermesi yaptı. Ceviz, fındık, fıstık, badem gibi kuruyemişler, bol miktarda sağlıklı yağ içerir. Bu sağlıklı yağlar, karbonhidrata göre insülin seviyelerini fazla yükseltmediği için, ani gelen açlık krizleri de önlenmiş olur.

Profesör, kilo vermek daha doğrusu vücut yağlarından kurtulmak isteyenlere, kalp hastalarına, tansiyon problemi olanlara ve felç hastalarına ekmek yemeyi bırakmalarını öneriyor.

Günde ne kadar ceviz yemeli?

Canan Karatay’ın kan yağları da dahil vücut yağlarından kurtulmak isteyenlere, kahvaltıda tereyağlı omlet, yanında beyaz peynir ve bir de cevizi öneriyor. Ekmek yerine ceviz tüketmek, sağlıklı yağ ve omega-3 alımını arttırmanın da harika bir yoludur.

Ekmek, aldatıcı ve boş kaloridir. Bu kaloriyi yakmadığımız için, karaciğer yağlanması ve insülin direnci de kaçınılmaz olur. Onun yerine, sabah kahvaltısında 2 tam Maraş cevizi tüketmek, hem daha uzun süre tok hissetmek hem de sağlıklı bir şekilde kilo vermek için idealdir. Ceviz, sağlıklı bir besin olsa da, kalori kısıtlaması yapılıyorsa, porsiyon kontrolüne dikkat etmek de önemlidir.

Prof. Dr. Canan Karatay ayrıca, ülkemizin bir ceviz, fındık ve badem ülkesi olduğunu kaju gibi ithal kuruyemişler yerine Maraş cevizi, yine Maraş fındığı ve Giresun’un fındığının tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, “Ben konuşmalarımda diyet konuşmuyorum. Doğal beslenmeyi anlatıyorum. Bir insanın vücudunda neye ihtiyaç vardır, insan vücuduna ne girerse zarar verir onu anlatıyorum. Kesinlikle şu diyeti yapın bunu yapın demiyorum. Hangi zararlı maddeler vücuda girerse hastalık başlıyor, hangi maddeler hastalıkları önlüyor onları anlatıyorum.Örneğin şeker hastalığı başlı başına yanlış beslenmenin olduğunu gösterir. Şeker hastalığı genetik değildir. Bu buna benzer durumları son kitabımda da anlattım” dedi.