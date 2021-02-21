Canan Kaftancıoğlu'nun 'Gergerlioğlu' üzüntüsü: 'Amasız, fakatsız bir insan hakkı savunucusu'

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması, yol arkadaşları CHP'lileri de üzdü. Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, her fırsatta insan hakkı savunucusu kılıfıyla FETÖ firarilerini öven HDP'li Gergerlioğlu hakkında şunları söyledi:

'Hak savunucusu'ymuş!

"Kim olduğuna, kimliğine bakmaksızın, amasız, fakatsız hak savunuculuğu yapan ve emin olun bundan sonra da yapacak olan Ömer Faruk Gergerlioğlu’da 'terörist' olmuş! Neden? Daima halkın, hakkın ve hakikatin yanında."

'Cezalandırılmasında bir isabetsizlik görülmemiştir'

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin gerekçeli kararında şu ifadeler kullanılmıştı:

"Sanığın, 20 Ağustos 2016 tarihli paylaşımında, örgüt mensuplarının silahlı fotoğrafının görsel olarak kullandığı, örgütün cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler içerdiği anlaşılmıştır. Sanığın, PKK silahlı terör örgütünce yayımlanan bir açıklamanın yer aldığı habere link vermesi, böylece açıklamanın sahiplenilmesi, PKK'nın meşru gösterilmeye çalışılması şeklindeki eyleminin bağlamı ve mahiyeti itibarıyla örgütün siyasi veya sosyal etkinliğini artırmak, sesinin kitlelere duyurulmasını sağlamak, örgütün başa çıkılması imkansız bir güç olduğu ve amacına ulaşabileceği kanaatini toplum üzerinde oluşturmak, halkın örgüte sempatisini artırmak ve aktif desteğini sağlamak amacı taşıdığı belirlenmiştir. Bu hususlar nazara alındığında sanığın savunmasına itibar edilmeyip cezalandırılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir."