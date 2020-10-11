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Siyaset Canan Kaftancıoğlu'ndan Hakan Bayrakçı'ya sokak ağzı ifadeler
Siyaset

Canan Kaftancıoğlu'ndan Hakan Bayrakçı'ya sokak ağzı ifadeler

CHP'nin anketçisi Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın, sözde Ermeni soykırımını kabullenen bir paylaşıma tepki göstermesinin ardından, Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bayrakçı için, "Kürekle ağzının ortasına vurmuştum tahmin edebileceğiniz üzere." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 18:28:00 -
Canan Kaftancıoğlu'ndan Hakan Bayrakçı'ya sokak ağzı ifadeler

CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Kaftancıoğlu, canlı yayında kendisini eleştiren ve "Neden hala görevde" ifadesini kullanan Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'ya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kaftancıoğlu, Bayrakçı ile ilgili olarak "Kürekle ağzının ortasına vurmuştum tahmin edebileceğiniz üzere" ifadelerini kullandı.

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, katıldığı bir canlı yayında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sert ifadelerle eleştirmişti.

'Ağzının ortasına kürekle vurmuştum'

Kaftancıoğlu ise, Bayrakçı'nın geçmişte kendisiyle çalışmak istediğini belirterek, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Bir pazar eğlencesi... Gençler; Resimdeki ‘insan’ (sakın ola ki hayvanlara hakaret edilmesin) randevu alarak hiç ‘beğenmediği’ kişiye övgüler düzerek -aynı ben’e- profesyonel çalışmak istemiş, güvendiğim bir başkasıyla çalıştığımı ifade edince de, tanımadığından olsa gerek Genel Merkezden iş koparabilmek için ahlaksız bir süreç tarif edip bari buna yardımcı olun diyebilecek kadar ‘insan’ biri. Kürekle ağzının ortasına vurmuştum tahmin edebileceğiniz üzere. Gençler insan görünmeye değil insan kalmaya çalışan biri olarak pazar tavsiyem siz siz olun böyle ‘insanlardan’ olmayın ki insan kalabilesiniz Son olarak itiraf edeyim sevimli bir ‘insan’."

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı:

Canan'ın sözde Ermeni soykırımı paylaşımına tepki göstermişti

Hakan Bayrakçı, canlı yayında yüksek sesle Kaftancıoğlu'na yüklenmiş, "Türkiye'nin ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı, Ermeni soykırımı yaptığımızı ima eden bir Tweet atamaz. PKK konusundaki imalar... Hala il başkanı! Faik Öztrak'ı takdir ediyorum. Partinin sözcüsü o. Çıkıyor eleştiriyor Kaftancıoğlu'nu. Niye hala görevinde?" demişti.

 

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