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Gündem

Canan Kaftancıoğlu'ndan büyük pot! Şecaat arz ederken sirkatin söyledi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bozuk bir Türkçe ile attığı tweetinde iş başvurularında yeteneklere bakılmayacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 21:27:00 -
Canan Kaftancıoğlu'ndan büyük pot! Şecaat arz ederken sirkatin söyledi

yeniakit.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bozuk bir Türkçe ile attığı tweette şecaat arz ederken sirkatin söyledi.

Kaftancıoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda yepyeni bir hayat kuracaklarını iddia etti.

"Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde… İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır” ifadelerini kullanarak yaptığı darbe imasıyla milletten büyük tepki çeken Kaftancıoğlu, bozuk bir Türkçe ile, kurmayı hayal ettiği 'yepyeni hayatta' iş başvurularında yeteneklere bakılmayacağını belirtti.

Kullandığı dile hakim olamayan Kaftancıoğlu'nun anlatım bozukluğu içeren tweeti şöyle:

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Yorumlar

Bozkurt

Canan senin.........
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