Canan Kaftancıoğlu 'tükürün' diyerek hedef göstermişti! Ankara'da görevli polise yumruklu saldırı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin yapıldığı okulda, Canan Kaftancıoğlu'nun 'tükürün' diyerek hedef göstermesinin ardından görevli olan polis memuruna saldırıldı.

Türkiye'nin cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandığı tarihi günde sandıklar kapandı. Cumhurbaşkanı Seçimi için milyonlarca vatandaş, sabahın ilk saatlerinde sandıklara akın etti.

Oy sayım işlemleri başlarken başkent Ankara'da tepki çeken bir video kaydedildi. Görüntülerde, oy kullanılan bir okulda görevli olan polise yumruklu saldırı yapıldığı görüldü.

Kaftancıoğlu hedef gösterdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün sosyal medya hesabından sandık çağrısında bulunurken polis ve jandarma ekiplerini hedef göstererek 'tükürün' demişti.

EGM'nin de soruşturma başlattığı açıklamada Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullanmıştı

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tüm sandık başkanları, görevlileri ve müşahitler:

Kolluk kuvvetleri 142 belgesinin orijinali(ıslak imzalı) ile oy kullanabilirler ve belgeyi sandık başkanına teslim etmek zorundadırlar!

Belgeyi çok dikkatle inceleyin. Fotokopi ya da başka bir belgeyle sandığınızda oy kullanmak isteyen olursa asla izin vermeyin

Yakaladığınız olduğunda tutanak tutun. Okul avukatınızla görüşüp hızlıca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmeyin.

Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin. Utanması olmayan ahlaksız yapar bunu zira:(