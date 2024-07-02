Canan Kaftancıoğlu resmen apışıp kalacak! Papermoon'a falan gelirken de mi bu ucubeleri görmüyor?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Ekrem İmamoğlu döneminde Etiler'de yaşanan imar sorunlarını ele aldı. Ekonomist Nejat Özonay'ın çektiği fotoğraflarla imar faciasını belgelediğini belirten Altınok, İmamoğlu'nun yeşil alanları ihlal ettiğini vurguladı. CHP ve Ekrem İmamoğlu'nun Kadir Topbaş döneminde karşı çıktıkları polis okulu arazisini kendilerinin sattığını ifade eden Altınok, Canan Kaftancıoğlu'nun Etiler'deki bu duruma sessiz kalmasını eleştirdi​. Altınok, şunları kaydetti:

"Sebep Sonuç'un konuklarından ekonomist Nejat Özonay yaşadığı semtte talanın en net resimlerinden birini çekmiş.

Altına da şu notu iliştirmiş:

"Yazıklar olsun... Az katlı imara sahip semtte dev gibi kuleler uzuyor... İlk resmi bugün çektim. Ekrem İmamoğlu olan iyi şeyleri bozdu, müdahale edebileceklerini ise hiç sıkılmadan cebine koyup devam etti. CHP ve Ekrem İmamoğlu, Kadir Topbaş döneminde Etiler Polis Okulu arazisinin satılmaması için uğraştı, sonra bizzat kendileri sattı. Yeşil alan olarak ayrılacak kısım bile ayrılmamış. Tam bir imar faciası..."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu inşaatın yapılmaması için CHP Gençlik Kolları'yla eylem yapan Canan Kaftancıoğlu'nun yolu hiç Etiler civarına düşmüyor mu? Papermoon'a falan gelirken de mi bu ucubeleri görmüyor?"