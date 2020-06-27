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Gündem

Canan Kaftancıoğlu provokatif pankartı böyle savundu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, YKS ile ilgili provokatif pankart asan CHP'li gençlerin skandal hareketine arka çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 22:55:00 -
Canan Kaftancıoğlu provokatif pankartı böyle savundu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bazı caddelere CHP'li gençler tarafından "ÖSYM manipülasyon yapacak kaybettiniz diye, kitapçıkların başından ayrılmayın" yazılı provokatif pankartlar asıldı.

Güvenlik güçlerince paylaşımları yaptığı tespit edilen CHP Esenyurt Gençlik Kolları Başkanı E.A. ile CHP Gençlik Kolları üyesi 3 kişi, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bunun üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bunun 'ironi' olduğunu iddia ederek CHP'li gençlerin skandalına arka çıktı.

İşte o tweet:

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