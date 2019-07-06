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Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu’nun düşen telefonunu havada nasıl yakaladı?

CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun olayın ardından istifini bozmaması ve düşen telefonu yakalarken gösterdiği refleks sosyal medyada gündem oldu. Telefon kayıt aldığı esnada çalmaya başlayınca titreşim modu açık olduğu için konulduğu yerden kaydı. Canan Kaftancıoğlu'nun bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:28
Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu’nun düşen telefonunu havada nasıl yakaladı?

CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun olayın ardından istifini bozmaması ve düşen telefonu yakalarken gösterdiği refleks sosyal medyada gündem oldu. Telefon kayıt aldığı esnada çalmaya başlayınca titreşim modu açık olduğu için konulduğu yerden kaydı. Canan Kaftancıoğlu'nun bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Canan Kaftancıoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklama yaptığı sırada, Kılıçdaroğlu’nun önünde duran kürsüden düşen bir telefonu havada yakaladı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir açıklama sırasında ses kaydı için kürsüde bulunan cep telefonunu havada yakaladığı anların videosunu paylaşan bir hesabın mesajını alıntılayıp, "Sadece sporcu değil siyasetçi de zeki, çevik ve ahlaklı olmalı. Yoksa gitmişti güzelim telefon:)" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:28
  1. İstanbul
  2. Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu’nun düşen telefonunu havada nasıl yakaladı?

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