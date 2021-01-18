Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin beyin yakan başarısını açıkladı: Artık kadınlar komşusuna gidebiliyor
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kazanmasının ardından başarılarını sıralayan Kaftancıoğlu, kitlesini "İBB kazanıldığında, kadınlar bırakın komşusuna gitmeyi, bir arabaya atlayıp çıkamıyormuş. Ve kadınlar özgürleşemiyormuş" sözleriyle ikna etti.
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Halk TV'de katıldığı bir programda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ilginç ifadelerde bulundu.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kazanmasının ardından başarılarını sıralayan Kaftancıoğlu, kadınların komşusuna gidebildiğini iddia etti.
İlginç sözler sarf eden Kaftancıoğlu, kitlesini şu sözlerle ikna etti:
"İBB kazanıldığında, küçük çocuğu olan, ekonomik durumu olmayan kadınlar bırakın komşusuna gitmeyi, bir arabaya atlayıp çıkamıyormuş. Ve kadınlar özgürleşemiyormuş."