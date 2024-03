Canan da üç maymunu oynadı

Buğra Kardan İstanbul

Hırsızlık ve yolsuzluk üssüne dönüşen CHP’de art arda skandallar patlak veriyor. Bu skandalları örtme girişimleri ise devam ediyor. Türkiye’yi ayağa kaldıran kara para rezaletini perdeleme teşebbüsleri de bir bir ortaya çıkıyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çıkan para sayma görüntüleriyle ifşa olan rezaleti bilmezden gelmeleri dikkatten kaçmıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun odağında bulunduğu rezaletin detaylarına hakim olan isimlerden dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun savcının sorularına kaçamak cevaplar vermesi anlamlandırılamadı.

3 maymuna oynuyorlar

Kaftancıoğlu’nun savcının paralar için makbuz kesilip kesilmediği sorusuna “Bilmiyorum” karşılığını vermesi ortada danışıklı dövüş olduğu kuşkusunu artırdı. Dönemin CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas’ın savcıya aynı ifadeyi vermesi de tuhaf karşılandı. Nas da. “Paranın nereden geldiğini, nasıl temin edildiğini ve teslim edildiğini bilmiyorum” demişti. Kaftancoğlu’nun danışmanlarından Can Poyraz da Keleş’in görüntülerde yer alan avroları hatırlamadığını dile getirmişti. Öte yandan, Kaftancıoğlu’nun son açıklaması ise güldürdü. Skandalın baş aktörü İmamoğlu yerine hükümeti hedef aldı. FETÖ’nün hukuk dışı ayakkabı kutusu operasyonundan yola koyularak hükümete yüklenmeye kalkan Kaftancıoğlu, sıra kara para skandalına gelince “İllegal yöntemlerle sunulan görüntüler için ilk ifadeye çağırılan ben olsaydım reddederdim” çıkışını yaptı.

Kaftancıoğlu bilemeyebilir mi!

akit’e konuşan CHP’nin eski avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek, şunları söyledi: “Anlaşılıyor ki Canan Kaftancıoğlu üç maymunu oynadı. O dönem CHP İstanbul örgütünün başında olan, bağış için kampanya başlatan Kaftancıoğlu’nun neyin nereden geldiğini bilmemesi mümkün mü? Kaftancıoğlu, konuya hakim ama İmamoğlu’na dalamadı. Savcının sorularına kaçamak cevaplar verdi. Şu muhakkak ki kabahati olan kendini belli ediyor ya kaçıyor ya da ‘Hatırlamıyorum’ veya ‘Bilmiyorum’ diyor. Kaftancıoğlu’nun da Özgür Nas ve Can Poyraz’la hemen hemen aynı ifadeyi vermesi tuhaf değil mi? Bu üçünün de aynı tavrı takınmaları garip değil mi? Demek ki ortada bir görüşme, anlaşma var. Kim, kimin ne dediğini biliyor. Çünkü her bir ifade iki gün arayla alınıyor. Böyle bir durum olur mu? Demek ki tahkikat etabında daha dikkatli olmak gerekiyor. Yani her şey ortada. CHP’li belediyelerden gelen balya balya paralar nerelere gidiyor, görülüyor. Paralar belediyelerden ihale alan müteahhitlerden ve patronlardan ne için geliyor, biliniyor. Bu paralar rüşvet paraları. Anlaşılıyor ki meblağlar da 15 milyon lira, 25 milyon lira değil. Burada 50 milyon liradan, 60 milyon lira gibi uçuk meblağlar var. Gelinen aşamada İmamoğlu’nun etrafında bulunanlarca yürütülen para trafiği ifşa oldu. Bu kayıt dışı trafikte Şişli, Maltepe ve Küçükçekmece belediye başkanlarının adamları kullanıldı. Bunların savcı tarafından ifadeleri alınmalıdır. Kara para skandalında yakalananlar, üç maymunu oynayarak kurtulmaya kalkmaktadırlar. Halk da bunun farkındadır.”

Her yol İmamoğlu'na çıkıyor

CHP’nin emaktarlarından Mehmet Sevigen ise şu yorumlarda bulundu: “Kuvvetle muhtemel ifade verenler çekiniyorlar. Korku onları susmaya ya da ‘Bilmiyorum’, ‘Hatırlamıyorum’ demeye itiyor. İfade verenlerin öyle önemli unvanları da yok. Ya danışmanlar ya da müşavirler. Burada olaya hakim olanların beyanları önemli. Canan Kaftancıoğlu’nun anlatımları mühim. Kaftancıoğlu, ifade verdi. İfadesinden anlıyoruz ki bilmediği, hatırlayamadığı olaylar var. Umarız her şey net olarak ortaya dökülür. Şu anda önemli olan “Görüntülere takılan paralar nereden geldi, nereye gitti”, “Paraları getirip götürenleri kim idare ediyordu” suallerine yanıt bulmak. Kaftancıoğlu, döneminde başlatılan kampanyada toplanan para 160 bin lirayı geçmiyor. Ama ne hikmetse kampanyaya 3-4 belediyeden milyonlar yağıyor. Şişli, Maltepe ve Küçükçekmece Belediyelerinden balya balya paralar geliyor. Ortada büyük bir skandal var. O skandalın elebaşı da İmamoğlu gibi görünüyor. Tüm oklar onu işaret ediyor. Tüm yollar İmamoğlu’na çıkıyor. Heyhat ki heyhat! Her şeyi eline alan Ekrem İmamoğlu, CHP’yi bir skandalla daha karşı karşıya bıraktı. CHP, böyle bir skandalla çalkalanmamıştı. Akıl alır gibi değil. İmamoğlu’nun danışmanı, şirket müdürü olayın içinde. Böyle bir şey olabilir mi? Savcı, mutlaka adım atmalı. İmamoğlu’nu çağırmalı. Şişli, Maltepe, Küçükçekmece Belediye Başkanlarını davet etmeli.”

