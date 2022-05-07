Canan Arıtman kimdir? Başörtüsü düşmanı Canan Arıtman öldü mü?

Canan Arıtman 1 Ocak 1950, Ankara'da doğdu. 1 Ocak 1950 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Akabinde, uzmanlığını yine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda tamamladı. Serbest doktorluk yapan Aritman ayrıca İzmir Karşıyaka Belediye Meclis Üyeliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Meclis Başkanvekilliği ile Sağlık Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ege Kadın Dayanışma Vakfı ve KADER Kurucu Üyesi oldu. Karşıyaka Soroptimist Kulüp İş ve Meslek Kadınları Derneği Başkanı, Kadın Hakları Derneği İzmir Şubesi Kurucu Üyesi olarak çalıştı.

TBMM 22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilliği yapan Arıtman evli olup iki çocuk annesiydi. Başörtüsü düşmanlığıyla bilinen Canan Arıtman, 7 Mayıs 2022'de İzmir'de öldü..