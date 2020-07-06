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Çanakkale'deki yangın nerede oldu? Yangın neden çıktı?

Çanakkale'de meydana gelen yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Yalova köyü Ilgardere mevkiinde bugün meydana geldiği bildirildi. Orman Bölge Müdürlüğü kısa süre içerisinde yangına müdahale etmiş olsa da yangının devam ettiği, kayıtlar altına alınan bilgiler arasında yer alıyor. Peki ama tam olarak yangın nerede gerçekleşti ve neden Çanakkale'de yangın meydana geldi? Son zamanlarda yaşanan felaketlere eklenen bir yeni felaketin son dakika detayları...

Yeniakit Publisher
2020-07-06 16:17:00 -
Çanakkale'deki yangın nerede oldu? Yangın neden çıktı?

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Yalova köyünün Ilgardere mevkiinde meydana gelen yangının detayları henüz belli değil. Fakat yangının, şiddetli rüzgarla birlikte büyüdüğü kaydedildi. Nedeni belirlenemeyen yangın için Orman Bölge Müdürlüğü, çalışmalarına devam ediyor.

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