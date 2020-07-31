Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün başlayan orman yangını, yaklaşık 19 saat sonra kontrol altına alındı.

Yenice ilçesinin Kızıldam köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün saat 14.04'te çıkan yangına havadan 1 uçak, 6 helikopter, 44 arazöz, 200 işçi ve çok sayıda iş makinesiyle müdahale edildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın, 19 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Öte yandan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yangının kontrol altına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Karacabey paylaşımında, "Burası Çanakkale. Kahraman ekip arkadaşlarımla bir yangını daha kontrol altına almış olmanın mutluluğunu bu kez bayramlaşarak paylaşmak nasip oldu. Ekibimizin her bir üyesinin ve tüm alem-i İslam'ın Kurban Bayramı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.