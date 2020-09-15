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Aktüel Çanakkale'deki bakır ocağı ÇED toplantısında gerginlik
Aktüel

Çanakkale'deki bakır ocağı ÇED toplantısında gerginlik

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:31:52 -
Çanakkale'deki bakır ocağı ÇED toplantısında gerginlik

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde "Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi"nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci halkı bilgilendirme toplantısında gerginlik yaşandı.

Projeye yönelik hazırlanan ÇED halkı bilgilendirme süreci toplantısı için yetkililer Hacıbekirler köyüne gitti.

Köy sakinlerinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Ali Öztunç'un da aralarında yer aldığı bazı CHP'li milletvekilleri, partililer, çevre derneklerinin başkanları ve komşu köylerden gelenler, toplantıya katıldı.

Toplantının iptal edilmesine yönelik talepler üzerine milletvekillerin de yer aldığı grup ile şirket temsilcileri arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında arbede çıktı, jandarma ekipleri müdahale etti. Tarafların sakinleştirilmesinin ardından bilgilendirme toplantısı sona erdi.

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