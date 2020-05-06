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Aktüel

Çanakkale’de yol yapım çalışması

Çanakkale’de, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Vali Konağından Bölge Trafik Müdürlüğüne gidiş yönünde asfalt onarım çalışması gerçekleştirileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 13:51:30 -
Çanakkale’de yol yapım çalışması

Çanakkale’de, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Vali Konağından Bölge Trafik Müdürlüğüne gidiş yönünde asfalt onarım çalışması gerçekleştirileceği bildirildi.


Konuya ilişkin belediye internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada; “9-12 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında Lozan Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek olup, çalışma sürecince belirtilen alan (Vali Konağı- Bölge Trafik Müdürlüğü) yaya ve araç trafiğine kapalı olacaktır. Çalışmalar süresince kentlilerimizin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını diler, bilgilerine sunarız” ifadelerine yer verildi.

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