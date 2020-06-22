  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çanakkale'de yol dışına savrulan minibüsteki 13 tarım işçisi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:18:57 -
Çanakkale'de yol dışına savrulan minibüsteki 13 tarım işçisi yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Bayramiç'e bağlı Gedik köyünden aldığı tarım işçilerini ilçe merkezi civarındaki tarlalara götüren Mustafa Küçükler idaresindeki 17 TR 881 plakalı minibüs, Bayramiç Barajı Halil Bey Çiftliği mevkisinde kontrolden çıkarak yol dışına savruldu.

Kazada, araçta bulunan işçiler Sevcan, Ebru ve Zekiye Demir, İlkay ve Fatma Kostak, Yalçın ve Semiha Atmaca, Ünzile ve Şengül Küçükler, Ayten ve Asım Ramazan Evren ile Elveda Görgülü ve Dilşad Kumral yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan bu kişiler, hastanede ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı