Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Son dakika Çanakkale 25 Şubat Pazartesi kar tatili

Çanakkale’de yarın okulların tatil olup olmadığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Çanakkale'de yaşayan vatandaşlar 25 Şubat kar tatili ile ilgili Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Çanakkale’de bugün hava durumu çok bulutlu, kar yağışlı ve 0 derece olacak. Meteoroloji Çanakkale için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Peki, Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Çanakkale'de 25 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Çanakkale'de yarın okullar tatil mi?

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 25 Şubat pazartesi günü tatil edildi.

Hava durumu uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çankırı, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara, Batı Karadeniz, Çankırı ile Ankara’nın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.