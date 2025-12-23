Çanakkale'de vahşet: Eski karı-koca otopark ortasında kurşun yağmuruna tutuldu!
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir yediemin otoparkı kana bulandı. Tartıştığı şahıs tarafından yaylım ateşine tutulan Barış Tekebaş ve eski eşi Duygu Karabaş, olay yerinde feci şekilde can verdi. Polis, çifte infazın ardından kayıplara karışan katil zanlısını yakalamak için bölgeyi ablukaya aldı.
Ayvacık ilçesinde bulunan bir yediemin otoparkı, nedeni henüz belirlenemeyen dehşet verici bir saldırıya sahne oldu. İddiaya göre, Barış Tekebaş ile kimliği henüz saptanamayan bir şahıs arasında sözlü tartışma çıktı. Gerilimin hızla tırmanması üzerine gözü dönen saldırgan, yanındaki silahı çekerek kurşun yağdırmaya başladı.
AYNI ANDA CAN VERDİLER
Silahtan çıkan kurşunlar sadece Barış Tekebaş’ı değil, o sırada yanında bulunan eski eşi Duygu Karabaş’ı da hedef aldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, eski karı-kocanın vücutlarına isabet eden çok sayıda mermiyle olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi.
POLİS KATİLİN PEŞİNDE
Vahşi cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için emniyet birimleri geniş çaplı operasyon başlattı. İlçenin giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken, otopark ve çevresindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Savcılık incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna kaldırılırken, olayın nedenine ilişkin soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.