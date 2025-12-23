Çanakkale'de vahşet: Eski karı-koca otopark ortasında kurşun yağmuruna tutuldu!

Ayvacık ilçesinde bulunan bir yediemin otoparkı, nedeni henüz belirlenemeyen dehşet verici bir saldırıya sahne oldu. İddiaya göre, Barış Tekebaş ile kimliği henüz saptanamayan bir şahıs arasında sözlü tartışma çıktı. Gerilimin hızla tırmanması üzerine gözü dönen saldırgan, yanındaki silahı çekerek kurşun yağdırmaya başladı.

AYNI ANDA CAN VERDİLER

Silahtan çıkan kurşunlar sadece Barış Tekebaş’ı değil, o sırada yanında bulunan eski eşi Duygu Karabaş’ı da hedef aldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, eski karı-kocanın vücutlarına isabet eden çok sayıda mermiyle olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi.

POLİS KATİLİN PEŞİNDE

Vahşi cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için emniyet birimleri geniş çaplı operasyon başlattı. İlçenin giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken, otopark ve çevresindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Savcılık incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna kaldırılırken, olayın nedenine ilişkin soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.