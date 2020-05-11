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Aktüel

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:23:50 -
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede önceden belirlenen 20 adrese baskın yaptı.

Operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak suçlarından M.G, A.G, C.G, S.T, T.G, E.Ö, C.M, N.S, M.S, S.K. ve B.K. yakalandı.

Ekiplerin yaptığı aramada 57 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram toz esrar, 90 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve yaklaşık 100 uyuşturucu hapın yanı sıra 5 tabanca ve 200 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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