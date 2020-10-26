Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 34 yabancı uyruklu kurtarıldı
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 yabancı uyruklu kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi Babakalı açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler tarafından kurtarılan çeşitli ülkelere mensup 34 kişi karaya çıkarıldı.
Yabancı uyruklular, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.