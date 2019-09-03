Çanakkale’de trafik kazası: 1 ağır 3 yaralı .

Çanakkale’de meydana gelen trafik kazasında 1 ağır 3 kişi yaralandı

Lapseki istikametine seyir halindeki Mehmet Fatih Altınışık idaresindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki bariyerleri aşarak otluk alana uçtu. Araçta bulunan Hanife Yavaş Ağır yaralanırken, sürücü Mehmet Fatih Altınışık ve Beyza Yasa yaralandı. İlk tedavileri olay yerine gelen ambulanslarda yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

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