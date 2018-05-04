Çanakkale’de terör operasyonu: 7 kişi gözaltında
Çanakkale merkezli olarak 9 ilde yapılan PKK/KCK operasyonunda yapılanmasına yönelik 7 kişi gözaltına alınırken, firari 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.04 Mayıs 2018 Cuma 11:27
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün yapılanmasına yönelik olarak Çanakkale, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Şırnak, Ağrı, Batman, Mardin ve Van’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan operasyonda örgüt üyesi olduğu belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, firari 2 kişi içinde yakalama çalışması başlatıldı.
YORUM YAZ