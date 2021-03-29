  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çanakkale'de tedirgin eden görüntü
Gündem

Çanakkale'de tedirgin eden görüntü

Çanakkale'de yaşanan gel-git olayı, sahillerde tedirgin eden görüntüler yaşanmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 16:53:00 -
Çanakkale'de tedirgin eden görüntü

Son günlerde yaşanan gel-git olayı nedeniyle sahillerde ortaya ilginç görüntüler çıktı. Deniz suyunun çekilmesi en çok merkeze bağlı yazlık tatil köyü Dardanos'un sahillerinde görüldü. Balıkçı teknelerinin bağlı bulunduğu kıyı kesimi karayla birleşti. Sahildeki tahta iskele ise tamamen karada görünümü kazandı.

Yaşanan gel git olayıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, “Dardanos kıyılarında medcezir olayı durumu söz konusu. Gel-git olarak da biliniyor. Med yükselme, cezir ise alçalma demek. Dardanos kıyılarında gördüğümüz medcezir olayı, özellikle ekinoks dönemi olarak bildiğimiz 21 Mart’ın son periyodunda ayın güneş ve dünya arasına girmesiyle kuvvetli bir çekim söz konusu oluyor. Dolayısıyla sığ su olduğu için de kumsalda 25- 30 metrelik çekilme söz konusu. Aslında medcezir kapalı denizlerde; Akdeniz, Marmara ve Karadeniz kapalı denizdir. Burada gün içindeki medceziri hissetmek oldukça zor. Ancak mevsimsel olarak, biz bunu spring tide olarak da biliyoruz. Şu anda Dardanos’da gördüğümüz medcezir olayı ilkbahar ve sonbaharda gözüküyor. 21 Mart ve 23 Eylül gibi tarihlerde gözüküyor. Dolayısıyla hem güneşin hem de ayın aynı paralelde bulunmasıyla dünya üzerinde okyanuslarda bir çekim oluşturmasından kaynaklanan bir olay” dedi.

Açıklama geldi

Deniz suyunun yaklaşık 30 metre çekilmesi olayının doğal olduğunu da sözlerine ekleyen Türkoğlu, “Korkulacak bir olay değil. Bu tamamen doğal bir olay, aslında okyanuslarda Kuzey Amerika ve Avustralya kıyılarında gel-git olayı muazzam bir elektrik oluşturabilecek bir etkiye sahip. Dolayısıyla bizim sularımızdaki gel-git hissedilemeyecek, yılda birkaç kez rastladığımız bir olay” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın mı, dolar mı? Yiğit Bulut üstüne basa basa uyardı! 'Kıymetli olacak' dedi ve tüyoyu verdi
Ekonomi

Altın mı, dolar mı? Yiğit Bulut üstüne basa basa uyardı! 'Kıymetli olacak' dedi ve tüyoyu verdi

Altın ve dolar kurundaki dalgalanmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan çarpıcı bir çağrı geldi.
Çin resmen çıldırdı! 20 savaş uçağıyla şok eden hava tacizi
Dünya

Çin resmen çıldırdı! 20 savaş uçağıyla şok eden hava tacizi

Çin Hava Kuvvetlerine ait 20 savaş jeti, Tayvan tarafından ilan edilen stratejik bölgedeki Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı ihlal etti. ..
Altın alacaklar dikkat! Yeni tahmin olay oldu
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Yeni tahmin olay oldu

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürerken uzmanlardan yeni hafta için çarpıcı tahminler geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay