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Aktüel Çanakkale'de sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası
Aktüel

Çanakkale'de sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

Yeniakit Publisher
2020-10-17 21:31:24 -
Çanakkale'de sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde 21 sokak köpeğinin zehirli tavuk ciğeri verilerek öldürüldüğü öne sürüldü.

Biga Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, 21 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili duruma tepki gösterdi.

Dernek Başkanı İsmail Özarı, İdriskoru köyünde iki gün içinde 21 köpeğin zehirlendiğini bildirdi.

Zehirlenenlerin çoğunun sokak köpeği olduğunu belirten Özarı, "Aralarında sahipli köpekler de vardı. Sahipli köpekleri kurtarabilmek için çok uğraştık başarılı olamadık. Bu katliamı yapanlar hakkında BİSHAK olarak suç duyurusunda bulunacağız. Ancak bu vahşet ile ilgisi olan duyarlı vatandaşların yardımına ihtiyacımız var. Görgü tanığı olan duyarlı ve vicdanlı vatandaşlar vebal altında kalmamak için BİSHAK'a ya da savcılığa başvururlar ise çok seviniriz" diye konuştu.

Ölen köpeklerden beşinin sahibi Meral Aydın ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, köpeklerin ihtiyaç için bahçesinden çıktıktan sonra zehirlendiğini kaydederek, "Hemen veteriner hekime götürdüm ancak kurtaramadım. Bunu yapan kimseyi Allah'a havale ediyorum. Aynı şekilde ağzı köpürerek ve çırpınarak var can verebilecek mi?" ifadesini kullandı.



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