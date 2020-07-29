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Aktüel

Çanakkale'de silahlı kavga: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-07-29 02:49:27 -
Çanakkale'de silahlı kavga: 1 ölü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bakırköy'de, İsmail Kayalar ile yeğeni Özcan Kayalar (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Özcan Kayalar, amcasının evinin camlarını kırdı. Bunun üzerine İsmail Kayalar yeğenine av tüfeğiyle ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Özcan Kayalar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Özcan Kayalar'ın cesedi Şehit Koray Onay Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken İsmail Kayalar da gözaltına alındı.



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