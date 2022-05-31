Çanakkale'de rüşvet operasyonu! CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz gözaltına alındı

Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca Ö.E. adlı kişinin şikayeti üzerine belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Toplanan belgeler doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda Çan ilçesi Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi aranıyor.

Şikayeti akrabası yaptı

Çan Belediyesi'ne işler yapan CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün teyzesinin oğlu olan Ö.E. yaptığı işlerden dolayı uzun bir süredir belediyeden alacağını alamayınca iflasın eşiğine geldi.

İddiaya göre Ö.E. şahit olduğu yolsuzluklara daha fazla seyirci kalamadı ve kendisinin de yer aldığı bazı olaylarla ilgili Cumhuriyet Başsavcığı'na suç duyurusunda bulundu. Ö.E.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Çan Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında başkanın danışmanı ve şoförünün de bulunduğu bir çok belediye personelinin ifadesine başvurdu.