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Yerel Çanakkale'de restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Yerel

Çanakkale'de restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 10:17:00 -
Çanakkale'de restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

İlçe merkezindeki bir restoranda alkol alan Mecidiye köyünün muhtarı Emin B. ile Hasan Umut Durmaz (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emin B'nin tabancayla ateş etmesi sonucu vurulduğu iddia edilen Durmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Durmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emin B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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