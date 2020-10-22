Çanakkale'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Koruoba köyü yakınlarında sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil, İsmail Şen'in (48) kullandığı motosiklete çarptı.
Kazada, Şen olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından kaçtı.
Kazayla ilgili inceleme başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak motosiklete çarpan otomobilin sürücüsünün Ş.K. olduğunu belirledi. Ş.K, Kanibey köyündeki ikametinde gözaltına alındı.
Ş.K'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.