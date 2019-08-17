Çanakkale'de otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi ölürken, 28 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Atilla Topuz idaresindeki 34 BTV 699 plakalı Çanakkale Truva Turizm'e ait otobüs, Çanakkale-Bursa kara yolunun Karabiga beldesi yol ayrımı Kaldırımbaşı Kavşağı mevkisinde aşırı yağıştan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve Biga Devlet Hastanesi ile Biga'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın, yolcu otobüsünün Çanakkale-İstanbul seferini yapmak üzere yola çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

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