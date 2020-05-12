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Çanakkale’de organize suç örgütü çökertildi: 11 tutuklama

Çanakkale’de jandarma ekipleri tarafından organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 00:23:17 -
Çanakkale’de organize suç örgütü çökertildi: 11 tutuklama

Çanakkale’de jandarma ekipleri tarafından organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ve Çan ilçelerinde yasa dışı suç örgütü kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan organize suç örgütünü çökertti. 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde bulunan; T.G., M.G., A.G., M.S., S.T. , E.D, C.G., S.T. , E.D., A.D., N.S., E.Ö., B.K. ve S.K. isimli toplam 14 şüpheli şahısları gözaltına aldı.


17 adreste narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda; 96 gram Metamfetamin, 215 gram toz/kubar esrar, 54 extacy hap, 3 tabanca, 551 adet 9 mm tabanca mermisi, 44 adet 7.65 mm tabanca mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 15 uyuşturucu madde içmek için kullanılan aparat, 116 bin 900 TL ve 105 euro nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 14 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan; T.G., M.G., A.G., M.S., S.T. , E.D, C.G., S.T. , E.D., A.D. ve N.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.


Öte yandan, E.Ö. serbest kalırken, B.K. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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