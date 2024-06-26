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Gündem Çanakkale'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
Gündem

Çanakkale'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-06-26 23:16:00 -
Çanakkale'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Çanakkale Gökçeada'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Çanakkale Gökçeada'da saat 22.50 sularında 4.4 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD sosyal medyasından duyurdu.

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