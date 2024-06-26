Çanakkale'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
Çanakkale Gökçeada'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
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Çanakkale Gökçeada'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
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