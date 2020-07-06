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Gündem

Çanakkale'de korkunç yangın!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 16:12:00 -
Çanakkale'de korkunç yangın!

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Yalova köyünde orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Yalova köyü Ilgardere mevkiinde bugün 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangın, Çanakkale İskele Meydanı başta olmak üzere birçok yerden görüldü. Yoğun dumanların yükseldiği bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor

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