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Çanakkale'de kaza: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çanakkle'nin Ezine ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi ağır yaralandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:17
Çanakkale'de kaza: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ali Kiper yönetimindeki 17 LS 886 plakalı otomobil, Geyikli beldesi yakınlarında aynı yönde giden Turgay Avcı idaresindeki plakasız motosiklete arkadan çarptı. 

Kazada devrilen motosiklet sürücüsü Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Kiper, 112 Acil Servis ekiplerince Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:17
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