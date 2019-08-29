Çanakkale'de kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Bandırma'dan Biga istikametine giden Furkan Coşkun idaresindeki 16 E 3551 plakalı kamyonet, Sinekçi köyü mevkisinde yol kenarında park halindeki Bahattin Aysan'ın kullandığı 34 YRR 85 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Furkan Coşkun olay yerinde yaşamını yitirdi. Tırda bulunan Muhammet Aysan ise hafif yaralandı. Coşkun'un cesedi Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Yaralanan Muhammet Aysan da aynı hastanede tedavi altına alındı.

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