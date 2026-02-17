Çanakkale'de itfaiye aracı, yardım için gittiği tıra çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Çan-Bayramiç yolu üzerinde dün akşam saat 21.30 sıralarında film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Tavuk yüklü bir tırın devrilmesiyle başlayan süreç, yardıma gelen ekiplerin de kazaya karışmasıyla facia boyutuna ulaştı.

YARDIMA GELDİ, KAZA YAPTI

E.Ç. (41) yönetimindeki 10 APK 884 plakalı tavuk yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak olay yerine ulaşan itfaiye aracı, yağışlı hava veya görüş mesafesi nedeniyle duramayarak yolun ortasındaki tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken ekipler bu kez kendi arkadaşları için seferber oldu.

BİRİ AĞIR İKİ YARALI

Kazada tır şoförü E.Ç. ağır yaralanırken, 22 yaşındaki itfaiye eri A.Ç. ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiye eri Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu kritik olan tır sürücüsü E.Ç. ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, yardım için giden aracın nasıl kazaya karıştığını belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı.