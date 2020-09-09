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Yerel Çanakkale'de iki ayrı yerde orman yangını
Yerel

Çanakkale'de iki ayrı yerde orman yangını

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde orman yangınları çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 14:15:00 -
Çanakkale'de iki ayrı yerde orman yangını

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi.

Kentin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında ormanlık alanda öğlen 13.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangına, bölgede yaşayan vatandaşların yükselen dumanları görmesinin ardından ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı'na ihbarı sonrası Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bir yangın da Biga'da

Öte yandan kentin bir diğer ilçesi olan Biga'nın Kalafat köyü yakınlarındaki bir ormanlık alanda da yangın çıktı.

Ekiplerin her iki yangına da müdahale ettiği ve ormanlık alanda çıkan yangınların kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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