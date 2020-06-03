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Aktüel

Çanakkale’de hortum

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen hortum vatandaşları tedirgin etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 20:42:13 -
Çanakkale’de hortum

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen hortum vatandaşları tedirgin etti. Nadir görülen doğa olayı, farklı kişilerce saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı.


Çanakkale’nin Biga ilçe semalarında 4 gün önce ve bugün de Değirmencik- Aksaz bölgesinde meydana gelen hortum tedirginlik oluşturdu. O anlar ilçe merkezi ve Karabiga beldesinde görüntülendi. Hortumu gören bir vatandaş ise o anları hem kayıt altına aldı hem de bir muhabir edasıyla saniye saniye anlattı.


Biga ilçesi ve Karabiga beldesinde görülen hortum büyük olmadığı için can ve mal kaybı yaşanmadı.

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