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Çanakkale’de ’Hedef 2023 Dünya Dalış Turizmi Fuarı’ görüşmesi

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:03
Çanakkale’de ’Hedef 2023 Dünya Dalış Turizmi Fuarı’ görüşmesi

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’de cumhuriyetin temellerinin atıldığı, dünyanın en zengin su altı kültürel miras alanlarını barındıran Çanakkale’de, Uluslararası Sualtı ve Dalış Fuarının yapılması için dalış turizmi değerlendirme toplantısında alınan kararlara destek olmak üzere yapılması gerekli çalışmalar GESTAŞ yönetim kurulunda görüşüldü.


Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve GESTAŞ işbirliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’de Çanakkale’de Uluslararası Su Altı ve Dalış Fuarının gerçekleştirilmesi için, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı başkanlığında toplanan GESTAŞ yönetim Kurulu üyeleri, ÇTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Ersoy ve Çanakkale İl Genel Meclis üyeleri Bülent Korkmaz ve Enver Koç ve GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu’nun bulunduğu toplantıda konuyu istişare etti.


Toplantıda; Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’de düzenlenecek etkinlikler kapsamında Çanakkale’de Uluslararası Su Altı ve Dalış Fuarının gerçekleştirilmesi ve Çanakkale’de bulunan dünyanın en zengin su altı kültürel mirasını dünyaya tanıtmak ve dünyanın bunu keşfetmesi için dünyanın en önde gelen su altı dalış fuarları olan Paris Dive Show, Dubai Dive and Fish Show, Boot Düsseldorf Dive Show, Moscow Dive Show, Inmersion Show Barcelona, European Dive Show, DRT Shoe Shanghai, Dema Show Florida, DRT Show Hong Kong gibi fuarlarda gerekli tanıtımlara başlanması değerlendirildi.


Çanakkale’de Uluslararası Su Altı ve Dalış Fuarının alt yapı ve tanıtım faaliyetleri için Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın ’Turizmin Geliştirilmesi ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi’ kapsamında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca Çanakkale Muharebeleri sırasında batmış olan gemilerin kıyıdan mesafe ölçümleri, enerji ve veri aktarma sistemlerinin kurulacağı kıyı istasyonlarının yer tespiti, su altı kabloları geçiş güzergâhlarının belirlenmesi, görüntülerin yansıtılacağı sergi salonlarının planlanması, raporlama ve Avan proje hazırlanma süreçleri, müze düzenlemesi ile dalış alanına yönelik iskele yürüyüş yolu birimlerin oluşturulması faaliyetlerine başlandığı açıklandı. Hms Majestic Gemisinin battığı 27 Mayıs 1915’in 105 yıl dönümünde ilk dalışların yapılarak Çanakkale’nin su altında yatan tarihi ve kültürel kalıntıları, batıkları, renkli su altı habitatını görmesi için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca gerekli tanıtımlara başlandığı, 2023’de Çanakkale’de gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Su Altı ve Dalış Fuarının ilk tanıtım faaliyeti olarak yapacağı büyük etki ile Çanakkale’nin dalış turizmine sağlayacağı faydaları GESTAŞ yönetim kurulunda görüşüldü.


Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında büyük bir organizasyonla düzenlenmesi planlanan Çanakkale Uluslararası Su Altı ve Dalış Fuarının; dünyanın en zengin su altı kültürel miras alanlarını barından, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Çanakkale’de yapılması ile dalış sporları ile ilgilenen yerli ve yabancı turistler tarafından su altı dalış turizm destinasyonu olarak ilgi odağı olacağı değerlendirilerek GESTAŞ olarak gerekli çalışmalara başlanması ve bu konuda çalışma yapanlara destek verilmesi kararlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:03
  1. kültür
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