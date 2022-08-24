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Yerel Çanakkale'de hamile ve engelli personele idari izin verildi
Yerel

Çanakkale'de hamile ve engelli personele idari izin verildi

Çanakkale ve bölgesinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personeller yarın, bir gün idari izinli sayılacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 19:08:00 -
Çanakkale'de hamile ve engelli personele idari izin verildi

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yağış nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin yarın, bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

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