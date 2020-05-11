  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çanakkale’de gemi ambarına düşen gemi adamı yaralandı

Çanakkale’de bir geminin ambarına düşen gemi adamı Abdülkadir Cap (33), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık, UMKE ve itfaiye ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri çalışma sonucu kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:10:24 -
Çanakkale’de gemi ambarına düşen gemi adamı yaralandı

Çanakkale’de bir geminin ambarına düşen gemi adamı Abdülkadir Cap (33), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık, UMKE ve itfaiye ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri çalışma sonucu kurtarıldı.


Çanakkale’nin Kepez beldesinde bulunan Kepez Limanı’nda demirli ‘Madam Asnyk’ adlı gemide çalışan metrelerce yüksekten gemi ambarına düşerek yaralandı. Yaralanma anını gören diğer işçiler durumu Liman Müdürlüğü’ne bildirdi. Olay yerine çağırılan AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri, kısa sürede yaralı Cap’ı kurtararak ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.


Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen gemicinin kaburgalarında kırık olduğu bildirildi. Yaralanma olayına ilişkin durumu sosyal medya hesabında paylaşan Çanakkale AFAD, “Limanda bulunan bir geminin ambarına düşen gemi adamının kurtarılması AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve itfaiye iş birliği ile gerçekleştirildi” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Evet darbe tehlikesi var’ dedi ve son söyledikleri şoke etti! Bakın hangi kimliklerle deneyecekler
Gündem

‘Evet darbe tehlikesi var’ dedi ve son söyledikleri şoke etti! Bakın hangi kimliklerle deneyecekler

Araştırmacı yazar Ceyhun Bozkurt, son dönemde muhalif isim ve medya tarafında ortaya atılan darbe iddialarıyla ilgili olarak dikkat çeken bi..
İttifak deşifre oldukça gerçekler ortaya çıkıyor! Sırrı Süreyya’dan Meral Akşener’in sözlerine sert cevap
Gündem

İttifak deşifre oldukça gerçekler ortaya çıkıyor! Sırrı Süreyya’dan Meral Akşener’in sözlerine sert cevap

İttifakta derin çatlak oluşunca tüm gerçekler ortaya çıkıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP ile ilgili ‘PKK uzantısı’ sözleri..
Uzman isimden çarpıcı değerlendirme! Salgın sonrası Türkiye'nin yer alacağı konumu paylaştı
Gündem

Uzman isimden çarpıcı değerlendirme! Salgın sonrası Türkiye'nin yer alacağı konumu paylaştı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman, koronavirüs salgın..
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı