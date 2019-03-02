Çanakkale'de esnafa sahte para veren 4 şüpheli gözaltında Çanakkale'de esnafa sahte para veren 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen 17 adet 100 TL, 1 adet 200 TL'lik banknota el konuldu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerince kent merkezinde esnafa sahte para veren kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler H.Ç., H.C.Ç ve M.R.C. Sakarya'da, şüpheli S.B. ise Çanakkale'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 17 adet 100 TL, 1 adet 200 TL'lik olmak üzere 18 adet sahte banknot ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere emniyete getirilen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çanakkale'de adliyeye sevk edilecek.

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