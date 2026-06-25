Çanakkale’de dolandırdı Erzurum’da yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; bir televizyon programına da konu olan olayda, R.Y. isimli vatandaşı evlilik vaadiyle 800 bin TL dolandırdığı tespit edilen ve kendisini L.A. olarak tanıtan şahsın, gerçekte Azerbaycan uyruklu M.H. olduğu belirlendi.

Yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Erzurum’da yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.H., 24 Haziran tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla bağlantılı olduğu ve aracılık yaptığı tespit edilen diğer şüpheli K.T. ise Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yakalanarak 24 Haziran tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.