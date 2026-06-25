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Yerel Çanakkale’de dolandırdı Erzurum’da yakalandı
Yerel

Çanakkale’de dolandırdı Erzurum’da yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Çanakkale’de dolandırdı Erzurum’da yakalandı

Çanakkale'de R.Y. isimli vatandaşı evlilik vaadiyle 800 bin TL dolandırdığı tespit edilen şüpheli yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Erzurum’da yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; bir televizyon programına da konu olan olayda, R.Y. isimli vatandaşı evlilik vaadiyle 800 bin TL dolandırdığı tespit edilen ve kendisini L.A. olarak tanıtan şahsın, gerçekte Azerbaycan uyruklu M.H. olduğu belirlendi.

Yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Erzurum’da yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.H., 24 Haziran tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla bağlantılı olduğu ve aracılık yaptığı tespit edilen diğer şüpheli K.T. ise Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yakalanarak 24 Haziran tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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