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Yerel Çanakkale’de bir belde ve köy karantinaya alındı
Yerel

Çanakkale’de bir belde ve köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi ile Örtülüce köyünde artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 00:44:00 -
Çanakkale’de bir belde ve köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı bir belde ve köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı.

10 gün karantina uygulanacak

Toplantıda, ilçeye bağlı Karabiga beldesi ile Örtülüce köyünde koronavirüs salgınında artış yaşanması üzerine, yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince söz konusu belde ile köyün girişlerinde önlem alındı.

 

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