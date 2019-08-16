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Çanakkale’de bayram trafiği tedbirleri sona erdi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Kurban Bayramı boyunca yürütülen trafik tedbirleri denetimini tamamladı.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:38
Çanakkale’de bayram trafiği tedbirleri sona erdi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Kurban Bayramı boyunca yürütülen trafik tedbirleri denetimini tamamladı.


Sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme konularında trafik denetimi yapıldı. Denetim esnasında çocuklara şapka, düdük ve çanta dağıtımı ve Jandarma Genel Komutanlığının scooter kampanyası hakkında bilgilendirmeler de yapıldı. Sürücülere emniyetli bir sürüş için mola vermenin önemi anlatıldı ve trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yolculuk yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan denetim faaliyeti il merkez Dardanos Güzelyalı yol kontrol noktası, Çan Çekiçleraltı yol kontrol noktası, Yenice Davutköy gölet mevkii yol kontrol noktası, Ezine Gürpınar il yolu Hisaralan Kavşağı yol kontrol noktası ile Ayvacık Küçükkuyu Mıhlı yol kontrol noktalarında yapıldı. Faaliyette eş zamanlı olarak Jandarma Trafik ve Asayiş Timleri müşterek olarak görevlendirildi.


Yapılan denetim sonucunda 2 bin 211 araç sorgusu yapıldı, 25 araç trafikten men edildi. 113 araç sürücüsü hakkında ise 41 bin 670 liralık idari para cezası uygulandı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:38
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